Kreis Heinsberg.

Das Birgelener Pützchen ist für die Frauen aus der Region ein Sehnsuchtsort – im Rahmen der jährlichen Frauenwallfahrt nun schon seit 70 Jahren. Bei schönstem Spätsommerwetter zog es am Mittwochnachmittag wieder Hunderte von ihnen in den Wald zwischen Wassenberg und Birgelen, um an der kleinen Kapelle zur Muttergottes zu beten.