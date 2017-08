Start und Ziel: Tom Dumoulin Bike Park in Sittard

Gestartet wird die fünfte von sieben Etappen der Binck Bank Tour, die am Montag im niederländischen Breda begonnen hat und am Sonntag im belgischen Geraardsbergen enden wird, am Freitag, 11. August, um 12.30 Uhr am Tom Dumoulin Bike Park in Sittard in der Nähe vom Fortuna-Fußball-Stadion. Dort ist auch gegen 16.30 Uhr die Zielankunft.

Zurückzulegen sind an diesem Tag insgesamt 167,3 Kilometer durch das südlimburgische Hügelland bis nach Maastricht und zurück. Auch der legendäre Cauberg in Valkenburg steht auf dem Streckenplan.

In Hillensberg werden die Radrennprofis über die Lahrstraße und über die Bergstraße fahren: mit einem Anstieg von 4,0 Prozent auf 700 Metern. Insgesamt werden 2,1 Kilo­meter auf deutschem Gebiet zurück­gelegt – und das dreimal: gegen 12.42 Uhr als geschlossenes Feld noch in der Neutralisation vor dem „scharfen Start“ sowie dann gegen 14.57 Uhr und gegen 15.49 Uhr auf den beiden Schleifen vor der Zielankunft in Sittard.

Vorfahrt haben in Hillensberg am Freitag, 11. August, die Radrennfahrer. Die dreifache Passage der Binck Bank Tour durch den Selfkant-Ort hat Auswirkungen auf den Straßenverkehr. So wird es nach Angaben der Gemeindeverwaltung an diesem Tag ab 8 Uhr morgens ein Halteverbot sowohl auf der Lahrstraße als auch auf der Bergstraße geben.

Von 12 bis 17 Uhr wird die Ortsdurchfahrt Hillensberg an diesem Tag komplett gesperrt sein. Erreichbar ist der Ort in dieser Zeit nur über Bingelrade (Niederlande). Gesperrt sein werden die Bergstraße und die Lahrstraße sowie alle querenden oder einmündenden Straßen und Wirtschaftswege gesperrt.

Anwohner der Bingelrader Straße sowie der Straßen Am Obersthof und Im Langental können die Verbindung über den Wirtschaftsweg nach Bingelrade nutzen, um von beziehungsweise zu ihrem Anwesen zu gelangen. Dazu wird der Sperr­pfosten zwischen den Straßen Im Langental und Am Obersthof an diesem Tag entfernt, teilte die Gemeindeverwaltung mit.