Kreis Heinsberg.

Die Don-Bosco-Turnhalle in Oberbruch an der Parkstraße war der Schauplatz einer Bewegungslandschaft. Zum vierten Mal hatte die Sportjugend im Kreissportbund Heinsberg in Kooperation mit der Lebenshilfe Heinsberg eine Sportveranstaltung für 15 Kinder der Lebenshilfe organisiert.