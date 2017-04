Besuch von der Europäischen Kommission im Heinsberger Kreishaus

Kreis Heinsberg. Landrat Stephan Pusch hat 30 Vertreter der Europäischen Kommission aus Brüssel im Heinsberger Kreishaus empfangen. Zusammen mit dem Vorstand des Unternehmens Deutsche Glasfaser verbrachte die Delegation einen Tag im Kreis Heinsberg.

Im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung stellte der Landrat die Bedeutung der Glasfasertechnologie für den Kreis Heinsberg heraus. Diese berühre nicht nur den Kreis Heinsberg als Wirtschaftsstandort oder Wohnort, sondern zeige sich im immer digitaler werdenden Alltag in nahezu allen Lebensbereichen.

Der Kreis Heinsberg sei, was die Breitbandinfrastruktur betreffe, führend unter den Landkreisen Deutschlands, heißt es in einer Information von der Pressestelle des Kreises. In allen zehn Kommunen seien schon Gebiete mit der Glasfaser-Technologie ausgebaut.