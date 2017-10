Benefizkonzert mit DHF-Band, Rodebachtalern und Büsch-Band

Heinsberg.

In der Westzipfelhalle Tüddern findet am Samstag, 18. November, das zweite Kapellentreffen in Tüddern statt. Traditionell kommt es am Vatertag zum Kapellentreffen im Festzelt auf dem Dorfplatz zur Maikirmes. Diesmal steht das zweite Kapellentreffen unter einen besonderen Stern.