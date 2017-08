Benefizkonzert: Kreis Heinsberg zeigt wieder Herz

Kreis Heinsberg. Die Benefizkonzerte unter dem Motto „Kreis Heinsberg zeigt Herz“ – organisiert vom Rotary Club Heinsberg – waren schon 2013 und 2015 ein voller Erfolg. In der vollbesetzten Aula in Hückelhoven ließen sich die Gäste von der Musik mitreißen und waren vom abwechslungsreichen und schnellen Spiel auf der Bühne begeistert.

Auch diesmal werden wieder drei Bands ein vielseitiges und einmaliges Musikprogramm bieten. Das Benefizkonzert mit Beets ‘n‘ Berries, Quod Libet und Augenblick findet am Samstag, 23. September, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Hückelhoven an der Doktor-Ruben-Straße statt. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Akustik-Band Beets ‘n‘ Berries aus Erkelenz reduziert bekannte Songs gekonnt mit Piano, Gitarre und Stimmen auf das Wesentliche. Auch eigene Stücke begeistern das Publikum. Die Musiker sind immer nah am Publikum und versuchen, die Atmosphäre und Lebendigkeit von Straßenmusik auf die Bühne zu übertragen.

Seit 30 Jahren ist die Musikgruppe Quod Libet fester Bestandteil der lokalen und überregionalen Musikszene. Virtuos gespielte Instrumente und mehrstimmiger Gesang prägen ihre Arrangements. Zum Repertoire gehören neben Titeln aus dem irisch-keltischen Bereich auch klassische Titel und unvergessliche Songs unter anderem von Mark Knopfler, Toto, Pink Floyd und Richie Blackmore.

Die sechs jungen Damen von Augenblick aus Wegberg, Erkelenz und Wassenberg begeistern mit ihrer Stimmenvielfalt und gekonntem mehrstimmigem Gesang, wenn sie Titeln aus der aktuellen Musikszene ihren eigenen Charakter verleihen.

Jesuitenflüchtlingsdienst

Aber es geht nicht nur um Freude und um den Spaß auf und vor der Bühne: Die Bands stellen ihr Talent in den Dienst des Projekts „Kreis Heinsberg zeigt Herz“, mit dem unter Federführung des Rotary-Clubs Kinder unterstützt werden sollen. Der Club hat beste Beziehungen zum Direktor vom Jesuitenflüchtlingsdienst Deutschland, Pater Frido Pflüger, aufgebaut, der selbst auch Rotarier ist. Der Jesuitenflüchtlingsdienst garantiert nach Angaben des Rotary-Clubs die Verwendung des Benefizerlöses im Nordosten vom Südsudan, wo er sich in einem Flüchtlingslager in Maban vorrangig um die Kinder kümmert.

Die Jesuiten richten dort Schulen ein und betreiben diese, sie bilden Lehrkräfte aus, sie sorgen für psychologische Hilfe, sie unterrichten Jugendliche und Erwachsene in Englisch und Computerkursen, und sie unterstützen schwangere, alleinstehende Frauen. „Dies sind nur einige der Herausforderungen, die es dort zu bewältigen gilt“, erklärte der Rotary-Club. Es seien die Kinder, die am meisten unter Krieg, Terror und Vertreibung leiden würden.

Die Eintrittspreise für dieses Benefizkonzert: im Vorverkauf 18 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder und Jugendliche und an der Abendkasse 20 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder und Jugendliche. Vorverkaufsstellen sind die Buchhandlung Kirch in Wegberg, die Buchhandlung Wild in Erkelenz und Hückelhoven, die Buchhandlung Gollen­stede in Heinsberg sowie Ideenreich Wohnideen in Wassenberg-Myhl.