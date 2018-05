Kreis Heinsberg - Benefizkonzert für die MS-Selbsthilfegruppe

Kreis Heinsberg. Zu ihrem 30-jährigen Bestehen erwartet die Multiple-Sklerose-Selbsthilfegruppe für den Kreis Heinsberg Besuch von der Bundeswehr: Die Big Band des Heeresmusikkorps Koblenz wird ein Benefizkonzert für die Gruppe bestreiten.

Das Konzert findet am Mittwoch, 16. Mai, um 19.30 Uhr in der Aula des Hückelhovener Gymnasiums statt. „Typisch deutsch!“: Das ist der Name des neuen Programms der Big Band um ihren Leiter, den Stabsfeldwebel Christopher Buchheim. Schon seit vielen Jahren wird die Band von der Sängerin Claudia Breuer begleitet.

Eintrittskarten für das Konzert können zum Preis von 20 Euro (Rollstuhlfahrer zahlen 15 Euro) erworben werden in diesen Vorverkaufsstellen: Reisebüro und Schreibwaren Hansen, Hückelhoven; Buchhandlung Gollenstede, Heinsberg; Buchhandlung Viehausen, Erkelenz; Reisebüro Scholz, Wegberg; Media Ecke, Wassenberg. Und es wird eine Abendkasse geben.