Beim Schnorrenberg-Cup wird schon zum neunten Mal gekickt Letzte Aktualisierung: 20. August 2018, 17:01 Uhr

Kreis Heinsberg. Zum neunten Mal steigt am Samstag, 1. September , der Schnorrenberg Cup. Das Fußballturnier für Menschen mit Behinderung findet ab 12 Uhr auf der Platzanlage der Sportfreunde Uevekoven in dem Wegberger Stadtteil an der Barbarastraße statt.