Beim Bundesfreiwilligendienst ist es „nie langweilig“

Kreis Heinsberg. „Ich kann nur jedem empfehlen, nach der Schule einen Bundesfreiwilligendienst zu machen“, sagt Simon Paulußen aus voller Überzeugung. Seit September ist er Bundesfreiwilligendienstleistender bei der Tagesgruppe für Kinder und Jugendliche in Erkelenz der Abteilung Familie, Kinder und Jugend des Caritasverbandes für die Region Heinsberg.

Ansprechpartner in Aachen und Heinsberg Wer einen Bundesfreiwilligendienst in einer Tagesgruppe für Kinder und Jugendliche beim Caritasverband machen möchte und unter 27 Jahre alt ist, kann sich über die Freiwilligen Sozialen Dienste im ­Bistum Aachen, Kamper Straße 24, 52064 Aachen, Telefon 0241/4136090, bewerben. Auch Ältere, die sich neu orientieren wollen, haben die Möglichkeit, einen Bundesfreiwilligendienst für ein Jahr in einer Tagesgruppe zu leisten. Sie können sich direkt beim Caritasverband für die Region Heinsberg, Gangolfusstraße 32, 52525 Heinsberg, Telefon 02452/91920, melden. Infos sind natürlich auch im Internet zu finden unter www.fsj-aachen.de. Der Caritasverband ist unter www.caritas-hs.de zu entdecken.

In dieser Zeit ist der 19-Jährige selbstständiger geworden und hat Verantwortung übernommen. Kein Tag gleicht dem anderen. Die Arbeit vom Fahrdienst über Hilfe bei den Hausaufgaben bis hin zu eigenen Angeboten macht ihm Spaß.

Nach seinem Abitur wollte Simon Paulußen ein Jahr sinnvoll überbrücken und sich orientieren. Über Google stieß er auf die Freiwilligen Sozialen Dienste im Bistum Aachen. Für ihn stand schnell fest, einen Bundesfreiwilligendienst im sozialen Bereich zu machen. Er bewarb sich, um eine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das Bistum leitete ihn weiter zur Erkelenzer Tagesgruppe des Caritasverbandes als Einsatzstelle, wo er zunächst drei Schnuppertage absolvierte. „Mir war von Anfang an klar, dass ich was mit Kindern und Jugendlichen machen wollte, da ich hobbymäßig eine Schülermannschaft der Schützen trainiere“, erzählt er. Die drei Schnuppertage hätten ihm sehr gut gefallen, sodass feststand, dass er in der Erkelenzer Gruppe arbeiten wollte. „Zu meinen Hauptaufgaben gehört es, den Kleinbus zu fahren und mit diesem die Kinder von der Schule abzuholen, zur Tagesgruppe zu bringen und sie abends von dort nach Hause zu den Eltern zu fahren.“

Deshalb sei es wichtig, dass jemand, der in der Tagesgruppe einen Bundesfreiwilligendienst leiste, möglichst schon zwei Jahr lang einen Führerschein besitze, erklärt Ute Echternkamp, Heimleiterin Jugend & Familie beim Caritasverband. „Ein Bundesfreiwilligendienstleistender übernimmt eine große Verantwortung beim Fahren“, betont sie. Dies sieht Simon Paulußen auch so. „Die Kinder kommen aus einem großen Einzugsgebiet. Abends fahre ich deshalb von 17.30 bis 19 Uhr, um die Kinder und Jugendlichen nach Hause zu bringen.“

Aber nicht nur die Fahrten gehören zu seinen Aufgaben. Wöchentlich hat er das Fahrzeug zu checken. Nach dem Mittagessen hilft der 19-Jährige bei den Hausaufgaben. In der Freizeit spielt er mit den Kindern. „Montags biete ich eine eigene Stunde an. Wir haben da schon ein Stethoskop gebaut. Demnächst will ich Sonnenuhren mit den Kindern bauen“, erzählt er. Solche Angebote würden von den Kindern sehr gut angenommen. „Auch ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist nie langweilig“, so Simon Paulußen. Zumal er sich nie allein gelassen fühlt. Denn der Bundesfreiwilligendienstleistende wird von Ines Vanselow, Mitarbeiterin der Tagesgruppe, begleitet. Die Arbeit gefalle ihm so gut, dass er mittlerweile überlegt, nach dem Dienst ein Sozialstudium anzuschließen.

„Der Bundesfreiwilligendienst bei uns eignet sich dazu, zu überprüfen, ob die soziale Arbeit einem liegt oder nicht“, sagt Ute Echternkamp. Schön sei, dass wenn man sich zu einem Sozialstudium entschließe, die Zeit des Bundesfreiwilligendienstes angerechnet werde. Viele Schulabsolventen würden den Bundesfreiwilligendienst zur Überbrückung nutzen, um nicht gleich wieder im Studium die Schulbank drücken zu müssen, weiß sie.

Wer als Bundesfreiwilligendienstleistender wie Simon Paulußen in der Tagesgruppe arbeitet, hat laut Caritasverband eine 39-Stunden-­Woche mit fünf Kurswochen vom Bistum Aachen, bekommt ein Verpflegungsgeld und Taschengeld von 360 Euro im Monat sowie einen Bundesfreiwilligendienstausweis, mit dem kostengünstiger Bahntickets oder Eintrittskarten für Schwimmbad oder Museum zu erhalten sind.