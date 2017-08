Kampagne mit dem Motto: „Bus bewegt besser“

An der Kampagne „Bus bewegt besser“ vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen beteiligt sich auch die West Verkehr GmbH. Ziel ist es, den Bus als attraktive Alternative im Mobilitätsangebot zu positionieren, mehr Menschen zu überzeugen, den Bus zu nutzen, und die Politik zu überzeugen, in den Bus, in die Modernisierung der Busflotte, zu investieren..

Im Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im Personenverkehr sei laut einer Studie des Umweltbundesamtes von 2014 der Linienbus im Vergleich zum Pkw umweltschonender sowohl bei Treibhausgasen als auch bei Feinstaub und Kohlenmonoxid, erklärte West-Verkehr-Geschäftsführer Udo Winkens. Insbesondere die eingesparten Treibhausgase sind die zentrale Botschaft der Kampagnen­motive auf zwei West-Linienbussen. 66 Gramm pro Personenkilometer oder 660 Gramm bei einer Fahrt über zehn Kilometer pro Person würden schon heute bei jeder Fahrt mit dem Bus eingespart, so Winkens zur Kohlenstoffdioxid-Bilanz.

Für die zweite Hälfte des Jahres 2018 kündigte West Verkehr den Einsatz eines Elektrobusses auf der Erka-Bus-Linie in Erkelenz an.