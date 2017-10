Bei den Abfallgebühren bleibt alles so, wie es ist Von: anna

Letzte Aktualisierung: 16. Oktober 2017, 14:50 Uhr

Kreis Heinsberg. „Es bleibt alles so, wie es ist.“ So fasste Johannes Weuthen in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verkehr für die Verwaltung das Ergebnis der Gebührenkalkulation des ­Kreises zur Abfallentsorgung für das Jahr 2018 zusammen.