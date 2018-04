Kreis Heinsberg - Begas-Haus zeigt Werke von Hans-Peter Funken

Kreis Heinsberg. Das Museum Begas-Haus in der Kreisstadt Heinsberg zeigt ab Sonntag, 6. Mai, eine Ausstellung des vor 100 Jahren in Heinsberg geborenen und vor fünf Jahren gestorbenen Künstlers.

Die neue Wechselausstellung unter dem Titel „Hans-Peter Funken - Abstraktion und Landschaft“ wird bis zum 1. Juli zu sehen sein. Der Eintritt ins Begas-Haus ist am Eröffnungstag frei, da an diesem Tag gleichzeitig im Kreis Heinsberg die Kunsttour stattfindet. Aus diesem Anlass findet um 14.30 Uhr auch eine Führung durch das Begas-Haus mit der Museumsleiterin Dr. Rita Müllejans-Dickmann statt mit dem Thema „In Szene gesetzt: Kunst und Geschichte(n) im Begas Haus“. Die Teilnahme an der Führung kostet drei Euro pro Person.

Hans Peter Funken war Kunsterzieher und als Künstler Autodidakt. Sein Werk gilt als typisch für die zeitgenössischen Kunsttendenzen der 1950er und 1960er Jahre. Sein Schaffen ist geprägt vom Experimentieren mit verschiedenen Stilen, die eng verbunden sind mit der Kunstentwicklung im 20. Jahrhundert.

In jungen Jahren durchlief er eine naturalistische darstellende Phase, um nach dem Krieg zu einem zunehmend expressiven Stil zu gelangen. Schließlich entstand seit etwa 1960 eine vom Gegenstand losgelöste abstrakt gestische Malerei, so in der Technik der Monotypie, einem Abdruckverfahren, bei dem von einer Glasscheibe auf Papier gedruckt wird. Bei diesem spontanen, zugleich gesteuerten Vorgang entstehen Unikate.

Die Ausstellung zeigt teils großformatige abstrakte, teils auch gegenständliche Grafiken und Malereien aus Familienbesitz. Skizzenbücher geben persönliche Momentaufnahmen wider.

Zur Ausstellungseröffnung sprechen am 6. Mai um 12 Uhr Museumsleiterin Dr. Rita Müllejans-Dickmann und der Sohn des Künstlers, Dr. Peter Funken. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog.

Am Tag der Arbeit (1. Mai) ist das Begas-Haus, das Museum für Kunst und Regioalgeschichte in Heinsberg an der Hochstraße 19-21, wie sonntags (11 bis 17 Uhr) geöffnet.