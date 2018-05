Kreis Heinsberg - Beachvolleyball ist angesagt im Schulsport

Kreis Heinsberg. Im Rahmen des Landessportfestes der Schulen hat der Ausschuss für den Schulsport die Kreisrunde – kombiniert mit der Bezirkshauptrunde – auf der Beachvolleyballanlage in Erkelenz an der Krefelder Straße ausgerichtet.

Das Turnier endete mit einem Doppelerfolg für das Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz, denn dem 4:2-Sieg gegen das Cusanus-Gymnasium Erkelenz in einer spannenden Begegnung auf Kreisebene folgte in der Bezirkshauptrunde ein glatter 6:0-Erfolg gegen die Mannschaft des Rhein-Maas-Gymnasiums Aachen. Das Erkelenzer CBG-Team steht damit in der Bezirksfinalrunde.