Bauarbeiten auf Bundesstraße 221 führen zu Verkehrsbehinderungen

Kreis Heinsberg. Verkehrsteilnehmer, die die B 221 im Bereich Geilenkirchen benutzen möchten, müssen sich in den Sommerferien auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau NRW wird ab Montag 17. Juli, „bis circa Ende August“ die Fahrbahn auf der B 221 zwischen der B 56 (Karl-Arnold-Straße/Sittarder Straße) und der K 4 (Einmündung Richtung Straeten) saniert.

Im 400 Meter langen Abschnitt zwischen der K 4 und der Einmündung zur Landstraße erfolgt die Sanierung bei halbseitiger Sperrung mit Hilfe einer Baustellenampel. Für die Arbeiten sind ungefähr drei Wochen eingeplant. Gleichzeitig wird für die Sanierung des 3,4 Kilometer langen Bereiches zwischen der Einmündung zur Landstraße und der B 56 eine Einbahnstraße in Richtung Aldenhoven eingerichtet. Der Verkehr in Richtung Heinsberg wird über die Sittarder Straße/Berliner Ring/Landstraße wieder auf die B 221 umgeleitet. „Da mit größeren Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, die Baustelle großräumig zu umfahren“, so die Straßenbaubehörde.