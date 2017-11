Kreis Heinsberg. Der Reigen der Kreisschulsportfeste wurde in Wegberg mit der Sportart Basketball fortgesetzt. Die Titelkämpfe wurden bei den Jungen in Turnierform ausgetragen. Dabei siegten Cornelius-Burgh-Gymnasium in Wettkampfklasse I, Europaschule (Realschule) Erkelenz in WK II und Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Ratheim in WK III.

Bei den Mädchen gingen die Titel an Maximilian-Kolbe-Gymnasium Wegberg (in WK I mit 29:16-Sieg gegen Cusanus-Gymnasium Erkelenz und in WK II kampflos) sowie an Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Ratheim (in WK III nach 56:2-Erfolg gegen Anita-Lichtenstein-Gesamtschule Geilenkirchen).