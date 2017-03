Die Bahnsteige im Fokus: Was ist konkret an welchem Haltepunkt geplant?

Brachelen: Verlängerung der Bahnsteige auf 215 Meter Nutzlänge an Gleis 1 und 2 in Richtung Aachen und Anpassung auf 76 cm Höhe; Verlängerung „Blindenleitstreifen“; Ergänzung der Beleuchtung im zu verlängernden Bereich; Ergänzung Bahnsteigausstattung und Wegeleitung.

Baal: Neubau Mittelbahnsteig auf 215 Meter Nutzlänge und Anpassung auf 76 cm Höhe; Nachrüstung Aufzug im vorhandenen Schacht des alten Gepäckaufzugs; Sanierung bestehender Treppen und Anpassung der Treppe aufgrund nachgerüsteten Aufzugs; Ergänzung Bahnsteigausstattung und Wegeleitung; möglichst Erhalt und Wiederverwendung der bestehenden Beleuchtung.

Erkelenz: Verlängerung des Bahnsteigs auf 215 Meter Nutzlänge an Gleis 1 und 2; Anpassung auf 76 Zentimeter Höhe; Baufeldfreimachung im Bereich der Verlängerung durch Entfernung vorhandener Altbahnsteige; Dach Bahnsteig 1 Richtung Mönchengladbach einkürzen; Dach Bahnsteig 2 Richtung Mönchengladbach ergänzen; Windschutzanlage unter Dach Bahnsteig 1; zwei Windschutzanlagen unter Dach Bahnsteig 2; Ergänzung Bahnsteigausstattung und Wegeleitung.

Lindern: Aufhöhung Hausbahnsteig (Bahnhofsgebäude) auf 76 Zentimeter bei 215 Meter Bahnsteignutzlänge in Fahrtrichtung Mönchengladbach; Aufhöhung Mittelbahnsteig auf 76 Zentimeter bei 235 Metern Nutzlänge (Beifahranlage zum Koppeln und Entkoppeln der Zugteile aus und nach Heinsberg) in Fahrtrichtung Mönchengladbach; Neugründung der Signalanlage der Beifahranlage aufgrund Aufhöhung des Bahnsteigs; Nachrüstung des Aufzugs zur Herstellung von Barrierefreiheit; Ergänzung Bahnsteigausstattung und Wegeleitung; je ein zusätzliches Wetterschutzhaus pro Bahnsteig.

Geilenkirchen: Neubau auf 215 Metern Nutzlänge am Hausbahnsteig (Bahnhofsgebäude) und Aufhöhung Bahnsteige 2 und 3 auf 76 Zentimeter; neues Treppenhaus Unterführung Bahnsteig 1; Anbindung der Bahnsteige 1 und 2 an die bestehende Unterführung mittels Aufzügen; Neubau Bahnsteigüberdachung an Bahnsteig 2; vorhandene Wetterschutzhäuser erhalten und versetzen; Fahrkartenautomat an Bahnsteig 2 unter Dach verlegen; zusätzliches Wetterschutzhaus an Bahnsteig 1; Austausch Bahnsteigausstattung und Wegeleitung.

Übach-Palenberg: Verlängerung des Bahnsteigs Gleis 1 und 2 auf 215 Meter Nutzlänge, Aufhöhung des Bahnsteigs auf 76 Zentimeter in Richtung Aachen; Baufeldfreimachung durch teilweise Entfernung der Altbahnsteige; Ergänzung Bahnsteigausstattung und Wegeleitung; Nachrüsten Wetterschutzhäuser auf drei Stück je Bahnsteig.