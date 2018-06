Erkelenz - Autofahrer verliert Kontrolle und landet im Kornfeld

Erkelenz.

Auf der Autobahn 46 (A46) ist am frühen Donnerstagabend ein Geilenkirchener mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. In einem angrenzenden Getreidefeld kam er zum Stehen. Die Polizei sperrte während der Bergung den rechten Fahrstreifen in Richtung Heinsberg. Wieso der 31-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist noch nicht klar.