Informationen rund um die Ausstellung

Die Ausstellung „Hans-Peter Funken - Abstraktion und Landschaft“ ist im Begas-Haus in Heinsberg an der Hochstraße 21 bis zum 1. Juli zu sehen.

Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, wird Ruth Först, die Tochter des Künstlers Hans Peter Funken, um 14.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung leiten. Anmeldungen sind an der Kasse vor Ort möglich (Plätze nach Verfügbarkeit), bei großem Interesse findet gegebenenfalls eine Folgeführung statt. Am Museumstag ist der Eintritt in das Museum frei, die Führung kostet allerdings drei Euro pro Person.

Die Öffnungszeiten des Museums: Dienstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr, Montag geschlossen. An den Feiertagen Christi Himmelfahrt (10. Mai), Pfingstsonntag (20. Mai) und Fronleichnam (31. Mai) gelten die Sonntags-Öffnungszeiten. Am Pfingstmontag (21. Mai) ist das Begas-Haus geschlossen.

Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.begas-haus.de.