Kreis_heinsberg - Ausbildungsstart in der Heinsberger Kreisverwaltung

Kreis_heinsberg. 13 Auszubildende haben zu Monatsbeginn ihre Ausbildung bei der Heinsberger Kreisverwaltung begonnen. Die „Neuen“ wurden vom Allgemeinen Vertreter des Landrates in der Verwaltung, Dezernent Philipp Schneider, dem Leiter des Haupt- und Personalamtes, Alexander Knorren, und Ausbildungsleiterin Verena Liphardt im Kreishaus begrüßt.

Schneider hob in seiner Begrüßung die umfassende und solide Ausbildung in der Kreisverwaltung hervor. Neben den sieben Kreisinspektoranwärtern und den vier Verwaltungsfachangestellten werden in diesem Jahr noch ein Geomatiker und eine Fachangestellte für das Archiv ausgebildet. Nach wie vor genießt die bedarfsgerechte Ausbildung beim Kreis Heinsberg einen hohen Stellenwert.

Die Beamtenlaufbahn wollen die Kreisinspektoranwärter Martin Dahlmanns, Pia Luisa Graf, Florian Janßen, Maren Janßen, Leah Randerath, Florian Stelten und Zita Wirtz einschlagen. Neben ihrer Ausbildung in der Kreisverwaltung absolvieren sie auch den Bachelor-Studiengang an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (Abteilung Köln).

Als Verwaltungsfachangestellte haben Sarah Adams, Jasmina Jaf, Christian Rapp und Erik Schröders ihre Ausbildung begonnen. Im Vermessungs- und Katasteramt wird Martin Rongen seine Ausbildung zum Geomatiker absolvieren. Im Kreisarchiv wird Chantal Philippi zur Fachangestellten ausgebildet. Foto: Kreis Heinsberg