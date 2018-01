Waldfeucht - Ausbildung bei der Feuerwehr: „Alles muss Hand in Hand gehen“

Waldfeucht. 22 Frauen und Männer haben die Grundausbildung bei der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Waldfeucht erfolgreich absolviert. Lehrgangsleiter waren die Gemeindebrandinspektoren Heinz Peter Mühren und Marco Sötzen. Die Teilnehmer erwartete ein breitgefächertes theoretisches und praktisches Programm.

Wissen in den Bereichen Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung gehörten genauso dazu wie Gerätekunde, Gefahren der Einsatzstelle, naturwissenschaftliche Grundlagen sowie die Organisation und die gesetzlichen Grundlagen der Feuerwehrarbeit. An der Ausbildung wirkten 15 erfahrene Feuerwehrleute mit und gaben ihr Wissen an die Neulinge weiter.

Hand in Hand

„Eine der wichtigsten Lektionen lernten die angehenden Feuerwehrleute sehr schnell: Feuerwehr ist Teamarbeit“, sagte Marco Sötzen. „Alles muss Hand in Hand gehen, um zum Erfolg zu führen.“ Das habe in dieser Gruppe sehr gut geklappt, freute er sich. „Sie hat sehr schnell einen tollen Teamgeist entwickelt.“ Davon konnte sich der stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Paulzen bei der praktischen Abschlussprüfung überzeugen.

Nachdem alle Teilnehmer die theoretische Prüfung mit Bravour bestanden hatten, folgte die praktische Prüfung auf dem Bauhof der Gemeinde Waldfeucht. Hier galt es, einen Gebäudebrand zu löschen und eine Person nach einem Unfall aus einem Wagen zu retten.

Im Anschluss erhielten die Teilnehmer im Rahmen einer kleinen Feier ihre Urkunden von Wehrleiter Marco Sötzen und vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Günter Paulzen. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Waldfeucht wird in Zukunft unterstützt von Michael Schäfers, Joel Beulen (LE Brüggelchen), Waseem Dabbagh (LE Bocket), Dominik Coenen, Christian Esser, Simon Nolten, Frank Küppers, Manuel Pelzer, Steffen Pergens, Christian Schmitz, Johannes Schmitz, Michael von der Loo, Andreas Wennmacher, Marcel Winands (LE Braunsrath), Felix Rombey, Chiara Hamacher, Jens Penners, Tom Siegberg (LE Haaren), Volker von der Loo, Sarah Paffen, Jannick Franken und Christina Ströhle .