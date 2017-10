Waldfeucht-Haaren.

Rund 350 Pilger haben das Ende ihrer Wallfahrt zum Gnadenbild der Mutter Gottes in Kevelaer zelebriert. Seit 375 Jahren steht das Bild der Maria in dem Ort. 52 Fußpilger hatten sich auf den Weg zu ihm gemacht. Sechs Pilger zu Pferd stießen kurz vor Kevelaer hinzu und boten ein einzigartiges Bild beim Einzug in den niederrheinischen Wallfahrtsort.