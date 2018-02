Kreis Heinsberg - Auch in der Oberbrucher Rurtal-Schule wird Karneval gefeiert

Kreis Heinsberg.

Auch in der Rurtal-Schule, der Förderschule des Kreises Heinsberg mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung in Oberbruch, wurde wieder Karneval gefeiert. Christian Schneider und Judith Winkels führten durch das abwechslungsreiche Programm. Den Narrenthron der Rurtal-Schule hatten in diesem Jahr Prinzessin Violetta und Prinz Tim bestiegen.