Heinsberg.

„Die Eröffnungsfeier eines neuen Gebäudes ist immer ein Zeichen von Aufbruchstimmung“, erklärte AWO-Kreisvorsitzender Bernd Reibel am Freitag, als das neue AWO-Gebäude in Heinsberg an der Propst-Krüppel-Straße – direkt hinter dem bestehenden AWO-Altenzentrum an der Siemensstraße – offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde.