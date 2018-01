Kreis Heinsberg - Anmeldungen zur Kunsttour noch bis Ende Januar möglich

Kreis Heinsberg. 16 Künstlerateliers und Galerien haben sich bislang für die Kunsttour 2018 angemeldet. Dies ist die erste Bilanz von Patricia Thiel vom Organisationsteam der Kunsttour.

Am Sonntag, 6. Mai, steht die 17. Auflage dieses Tages der offenen Ateliers und Galerien in der Freizeit-Region Heinsberg auf dem Terminkalender. Das Online-Anmeldeverfahren für interessierte Kunstschaffende und Galeristen läuft noch bis zum Ende dieses Monats, also bis zum 31. Januar, im Internet unter www.kunsttour-hs.de.

„Der Kreis Heinsberg als Veranstalter würde sich mit den Unterstützern der Kunsttour, der Kreissparkasse Heinsberg, der NEW und dem Medienpartner Zeitungsverlag Aachen sehr freuen, wenn auf der Zielgeraden noch einige Anmeldungen ankommen würden“, so Patricia Thiel. „Wir freuen uns auf möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der bunten Kunstszene im Kreis Heinsberg, die dafür gesorgt hat, dass die Kunsttouren in den vergangenen Jahren zu einem vollen Erfolg geworden sind.“

Ansprechpartner für die Kunsttour sind Patricia Thiel unter Telefon 02452/136126 oder per E-Mail an patricia.thiel@kreis-heinsberg.de und Kurt Stieding unter Telefon 02432/3504 oder per E-Mail an stiedings@t-online.de.

Bei der Online-Anmeldung sollten Kontakt- und Adressdaten, der künstlerische Lebenslauf, die künstlerischen Arbeitsschwerpunkte, Zeit, Ort und Titel von Ausstellungen sowie Sonstiges und Besonderheiten aufgeführt werden. Ebenso sind Angaben zu den Ausstellungsobjekten gefragt. Für die mediale Vermarktung werden auch Bilder der Werke und der Künstler erbeten.