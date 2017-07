Angebote des Kreissportbunds: Kurse für die Wirbelsäule Letzte Aktualisierung: 23. Juli 2017, 14:33 Uhr

Kreis Heinsberg. Der Kreissportbund bietet in der Physio am Caroluspark in Übach-Palenberg nach den Sommerferien montags von 16.30 bis 17.15 Uhr einen neuen Rehasportkurs Wirbelsäulengymnastik an, der mit ärztlicher Verordnung kostenfrei besucht werden kann.