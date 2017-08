Kreis Heinsberg.

Für die „heiße Phase“ hat Norbert Spinrath, Bundestagsabgeordneter und Bundestagskandidat der von ihm geführten SPD im Kreis Heinsberg, am Dienstag bei einem Pressegespräch in der Kreisgeschäftsstelle der Partei in Hückelhoven „Wahlkampfverdichtung“ angekündigt. Denn: „Viele Wähler haben sich noch nicht entschieden.“