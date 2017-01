Informationen rund um die Thermografie-Aktion der Verbraucherzentrale

Die Thermografie-Aktion findet im Rahmen des Projekts Energiewende der Verbraucherzentrale NRW statt. Sie wird von der Europäischen Union und dem Land Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Aufnahmen des eigenen Hauses und eine 90-minütige Vor-Ort-Beratung kosten 190 Euro. D

ie Teilnahme erfolgt nach folgendem Ablauf: Absenden der Anmeldunterlagen; Bestätigung der Anmeldung durch die Verbraucherzentrale; Terminankündigung und Vereinbarung des Aufnahmetermins; Wärmebildaufnahme und Erhalt von vier bis sechs Aufnahmen; Terminvereinbarung mit Energieberater und Energieberatung vor Ort.

Wer Interesse an der Durchführung einer der Thermografie-Aktion hat, kann eine Anmeldung auf drei verschiedenen Wegen vornehmen: unter www.verbraucherzentrale.nrw/thermoaktion oder telefonisch unter Telefon 0211/33996555 oder per E-Mail an energieberatung@­verbraucherzentrale.nrw.