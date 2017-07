Kreis Heinsberg.

Acht Kandidaten werden bei der Bundestagswahl am 24. September im Wahlkreis 89 Heinsberg auf dem Stimmzetteln in der Erststimmen-Rubrik aufgelistet sein. Dies hat der Kreiswahlausschuss unter Vorsitz von Liesel Machat, der Allgemeinen Vertreterin des Landrates, bei einer Sitzung am Freitagnachmittag im Kreishaus entschieden.