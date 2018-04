Kreis Heinsberg - Acht Einrichtungen werden als „Faires Jugendhaus“ zertifiziert

Kreis Heinsberg. Gleich acht Jugendeinrichtungen aus dem Evangelischen Kirchenkreis Jülich haben sich auf den Weg gemacht, die Welt gerechter zu machen.

Das sind Bauwagen Abhänger/Jugendbus Abdüser (Hückelhoven), Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Campanushaus (Wassenberg), Evangelisches Kinder- und Jugendzentrum Cirkel (Erkelenz), Das Nest, (Hückelhoven), Evangelisches Jugendhaus Oase (Heinsberg), Evangelisches Jugendzentrum Rainbow (Hückelhoven), Haus Schalom (Wegberg) und Evangelisches Jugendzentrum Zak (Erkelenz)

Sie werden jetzt als „Faires Jugendhaus“ zertifiziert. „Es ist beeindruckend, mit welchem Engagement die Kolleginnen und Kollegen das Thema ‚Fairtrade’ angegangen sind und was sie in der kurzen Zeit bereits umgesetzt haben“, so Wilfried Drews, der seitens der AG Faires Jugendhaus der Evangelischen Jugend im Rheinland diesen Prozess vor über einem Jahr angestoßen hatte.

Begleitet vom Jugendreferenten des Kirchenkreises, Dirk Riechert, haben sich die Jugendhäuser mit den Zielen des Fairen Handels auseinandergesetzt, Aktionen und Projekte durchgeführt, Kinder und Jugendliche für das Thema „Weltweite Gerechtigkeit“ sensibilisiert. Claudio Gnypek von der AG Faires Jugendhaus, deren Mitglieder die Bewerbungen geprüft haben, umreißt das Ziel der Kampagne: „Es ist uns wichtig, dass nicht nur im Büro fair gehandelter Kaffee getrunken wird, sondern dass sich der Gedanke des Fairen Handels und des weltweiten Miteinanders in der konzeptionellen Ausrichtung der Einrichtung wiederfindet.“

Um dies sicherzustellen, mussten die Einrichtungen Kriterien in fünf verschiedenen Bereichen wie ‚Nutzung von Fairtrade-Produkten’, ‚Beteiligung junger Menschen bei strategische Überlegungen’, ‚Aktionen und Bildungsangebote‘ und ‚Öffentlichkeitsarbeit’ erfüllen. Und dieses Engagement soll sich lohnen:

Am Samstag, 14. April, sollen Landesjugendpfarrerin Simone Enthöfer und die Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland, Miriam Lohrengel, im Zak in Erkelenz an der Mühlenstraße jeder Einrichtung ein Zertifikat und eine Plakette mit dem Logo der Kampagne überreichen. Diese Feierstunde wird um 11 Uhr vom Superintendenten des Kirchenkreises Jülich, Jens Sannig, eröffnet, der auch gleichzeitig Vorsitzender des Ausschusses für Öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche im Rheinland ist.

Im Anschluss an die Auszeichnung präsentieren die Einrichtungen ihre Aktionen und Projekte.