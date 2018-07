Kreis Heinsberg - Absolventen des Berufskollegs Wirtschaft feiern ihren Abschluss

Kreis Heinsberg. Auf ihren erfolgreichen Abschluss konnten die Absolventen der Fachschule für Wirtschaft am Berufskolleg Wirtschaft des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen anstoßen. Schulleiterin Gabriele Kaspers, der Bereichsleiter der Fachschule Michael Bruggermann und Bildungsgangleiterin Mariane Rose zählten zu den Gratulanten.

Michael Bruggermann zollte den Absolventen Hochachtung für die geleistete Arbeit, die sie in den vergangenen Jahren an dieser Schule erbracht hatten.

Bruggermann: „Es ist nicht selbstverständlich, dass man neben einer anspruchsvollen Vollzeittätigkeit im Schnitt noch einmal zwölf Stunden pro Woche berufsbegleitend die Schulbank drückt.“ Der ein oder andere unter den Absolventen habe sich entschlossen, seine Weiterbildungsbemühungen fortzusetzen und ein berufsbegleitendes Studium zu beginnen. Die Lehrer hofften nun, so Bruggermann, dass sich die Bemühungen der Absolventen in der Form auswirken, dass sie sich mit ihrem erworbenen Abschluss beruflich so weiterentwickeln können, wie sie es sich vorstellen.

Folgende Absolventen der Fachschule für Wirtschaft erhielten ihr Abschlusszeugnis: Nicole Backhaus, Lena Heinen, Patrick Helebrant, Ingo Jennissen, Eduard Lauer, Christopher Lewis, Sascha Limburg, Christina Peschen, Frances Peters, Yvonne Ropohl, Julia Sarasa, Marion Sistermann, Stefanie Thönissen, Christian Tobies, Anna Katharina Welfens. Als Jahrgangsbeste wurde Frances Peters geehrt.