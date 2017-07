Abschlussfeier unter dem Motto: „Koffer packen – Aufbruch in die Zukunft!“

Kreis Heinsberg. Im Rahmen von drei Abschlussfeiern hat das Berufskolleg Ernährung – Sozialwesen – Technik des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen 293 Schülerinnen und Schüler verabschiedet. Absolventen aus 17 verschiedenen Klassen erhielten ihre Abschlusszeugnisse.

Sie besuchten Schulformen wie Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule oder berufliches Gymnasium. Einige Schülerinnen und Schülern erreichten neben der beruflichen Aus- oder Grundbildung den Hauptschulabschluss nach Klasse 10, andere die Fachoberschul-, die Fachhochschul- oder die allgemeine Hochschulreife, auch bekannt als Mittlere Reife, Fachabitur und Abitur.

Die Möglichkeiten beruflicher Orientierung reichen am Berufskolleg von verschiedenen Berufen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Erziehung wie der Kinderpflege und der Ausbildung als Erzieher bis zu unterschiedlichen technischen Schwerpunkten wie Bau-, Metall- und Holztechnik, Elektro- sowie Informations- und Kommunikationstechnik.

„Koffer packen – Aufbruch in die Zukunft!“ So lautete das Motto der ökumenischen Abschlussgottesdienste in der Geilenkirchener Pfarrkirche St. Marien, die vom evangelischen Pfarrer Dietmar Ernst und seinem katholischen Kollegen, Pastoralreferent Bernhard Kozikowski, gefeiert und von Schülern und Lehrern gemeinsam gestaltet wurden.

In Texten und Liedern ging es um das Reisegepäck, das die Absolventen auf ihren zukünftigen Weg mitnehmen: Erfahrungen, Begegnungen und in der Schulzeit erworbenes Wissen, aber auch Wünsche und Träume für die Reise in die noch ungewisse Zukunft. Auf eine Reise machte sich, so Pfarrer Ernst, auch der biblische Abraham: Ohne zu wissen, was ihn erwarte, breche er auf, um einen Neuanfang zu wagen – allein im Vertrauen auf Gott und die Menschen an seiner Seite.

Im Leben der Schülerinnen und Schüler markiere der Schulabschluss ebenfalls eine solche Wende. Pfarrer Ernst ermutigte sie, sich auf das zu besinnen, was sie schon erreicht haben, und sich zu trauen, neue Wege zu suchen. Abschließend wünschte er ihnen, dass auch ihnen, wie Abraham, der Aufbruch in die Zukunft gelingen möge.

Bevorstehende Lebensreise

Bei den anschließenden Feierstunden im Forum des Berufskollegs griff Schulleiter Rolf-Dieter Crott das Bild vom Kofferpacken noch einmal auf und erinnerte an das Gesellschaftsspiel „Ich packe meinen Koffer und nehme mit ...”. Es folgte eine ganze Reihe von Empfehlungen für das „imaginäre Reisegepäck” der Absolventen. Sie mögen an gutes Schuhwerk für den steinigen Weg denken, ebenso an wetterfeste Kleidung und Regenschirme, falls sie einmal im Regen stehen gelassen würden.

Nicht vergessen dürften sie außerdem eine Sonnenbrille, damit sie sich von nichts blenden ließen, und zu guter Letzt sollten sie auch einen Hut für ihre Reise in die Zukunft einpacken, falls einmal viel auf sie einzustürzen drohe und sie trotzdem einen kühlen Kopf behalten wollten. Für die bevorstehende Lebensreise wünschte der Schulleiter den Absolventinnen und Absolventen alles Gute, dankte aber auch allen, die sie auf dem bereits zurückgelegten Weg begleitet und so dazu beigetragen hatten, dass sie nun ihr Abschlusszeugnis und in vielen Bildungsgängen auch ihren staatlichen Berufsabschluss in den Händen hielten.

Die Verleihung der Zeugnisse durch den Schulleiter sowie die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wurde durch zahlreiche Beiträge der Abschlussklassen aufgelockert, mit denen diese ihr Engagement und ihre Kreativität noch einmal unter Beweis stellten. Einige Klassen zeigten Videobeiträge, die Einblicke in den lehrreichen und manchmal sehr lustigen Schulalltag boten, aber auch Impressionen von gemeinsamen Unternehmungen wie Ausflügen, Klassenfahrten und Projekten.

Viele nutzten die Gelegenheit, sich den Worten des Schulleiters anzuschließen und den Lehrerinnen und Lehrern zu danken, welche die Schülerinnen und Schüler zum Teil über mehrere Jahre bis zu den Prüfungen begleitet hatten.

Für zahlreiche Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer gab es Blumen und persönliche Geschenke als Dank dafür, dass sie sich mit viel Einsatz um „ihre” Klassen gekümmert und auch in kritischen Zeiten wie Prüfungsphasen viel Gespür für die Belange der Schülerinnen und Schüler an den Tag gelegt hatten.

Die Abiturklasse des beruflichen Gymnasiums hatte für alle Lehrer und Lehrerinnen, die sie in den vergangenen drei Jahren begleitet hatten, eine kleine Preisverleihung mit Pokal, Laudatio und Begleitmusik ausgewählt. Andere Klassen trauten sich selbst ans Mikrofon, um sich solistisch oder mit der ganzen Klasse singend von der Schule zu verabschieden.

„Staatlich geprüften Technikern”

Zwei Klassen wurden besonders in den Fokus genommen. Da war zum einen die Klasse FTE4 der Fachschule für Elektrotechnik, deren Schülerinnen und Schüler über vier Jahre neben ihrer Arbeit an drei Abenden pro Woche noch einmal die Schulbank gedrückt haben, um sich zu „staatlich geprüften Technikern” weiterzubilden – eine Leistung, die Schulleiter Rolf-Dieter Crott besonders hervorhob.

Die andere Klasse stellte eine Premiere dar: mit der FHPO, der Abschlussklasse der Fachschule für Heilerziehungspflege, wurde zum ersten Mal der Abschluss als „staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger” am Berufskolleg vergeben. Bereichsleiterin Doris Nowicki hob nicht ohne Stolz hervor, dass der Bildungsgang, der die Absolventen auf die Arbeit mit Behinderten aller Altersgruppen und aller Behinderungsformen vorbereitet, in der Region einzigartig ist.

Die Ausbildung wird in Geilenkirchen „praxisintegriert” angeboten: Die angehenden Heilerziehungspfleger absolvieren über drei Jahre eine Ausbildung in der Behindertenhilfe und besuchen parallel dazu die Schule. Für den Aufbau eines solchen neuen Bildungsgangs brauche man ein engagiertes Lehrerteam, so Doris Nowicki, aber sie dankte nicht nur den Lehrerinnen und Lehrern, die die angehenden Heilerziehungspfleger begleitet haben.

Ihr Dank richtete sich auch an die jungen Menschen selbst, die sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg gemacht und mit konstruktiven Vorschlägen und Ideen aus ihrer praktischen Erfahrung den Aufbau des Bildungsgangs unterstützt haben.

Am Ende der Abschlussfeiern galt der Dank der Schulleitung dann den zahlreichen Helfern, die an den Vorbereitungen der Gottesdienste und Feierstunden beteiligt waren, bevor es anschließend zum „gemütlichen” Teil bei kühlen Getränken und kleinen Leckerbissen ging, die – inzwischen traditionell – von Lehrern und Schülern der jeweiligen Unterstufenklassen zubereitet und serviert wurden.

Diese Absolventinnen und Absolventen erhielten bei den Feierstunden des Berufskollegs ihre Zeugnisse:

