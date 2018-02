Erkelenz-Keyenberg - Abriss steht bevor: Abonnenten besichtigen Keyenberger Heilig-Kreuz-Kirche

Der Dank für diese Führung gilt Hans-Josef Pisters und Hedwig Drabik

„Auch für uns ist dies heute eine ganz besondere Veranstaltung. An einem Ort, den es bekanntlich in ­wenigen Jahren nicht mehr geben wird, auf einem Stück Land, das im herannahenden Loch verschwinden wird, in einer Kirche, die in absehbarer Zukunft entwidmet und schließlich abgerissen wird“, sagte Regionalredakteur Dieter Schuhmachers zur Begrüßung der Abonnenten in der Heilig-Kreuz-Kirche.

Die Gastfreundschaft der Keyenberger hätten im Juli 2017 auch viele Radsportfans am Rande der Tour de France als besonders herzlich ­empfunden. Sein Dank galt Hans-­Josef Pisters, der keine Sekunde gezögert und sofort Ja gesagt habe zu dieser Führung, und auch „der guten Seele dieser Kirche“, der Küsterin Hedwig Drabik, für die Vorbereitungen.