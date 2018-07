Kreis Heinsberg - Abiturienten am Berufskolleg Wirtschaft feierlich verabschiedet

Kreis Heinsberg. Gabriele Kaspers, Schulleiterin des Berufskollegs Wirtschaft des Kreises Heinsberg in Geilenkirchen, begrüßte zur Entlassfeier der Abiturientia 2018 die Schüler, deren Angehörige und das Lehrerkollegium. Die Schüler hatten über das Wirtschaftsgymnasium oder die Fachoberschule, Klasse 13, ihr Abitur am Berufskolleg Wirtschaft gemacht.

Gemeinsam hatte man einen ökumenischen Gottesdienst in St. Johann Baptist Bauchem besucht. Die Schüler hatten den Gottesdienst mitgestaltet und Parallelen zwischen der legendären Traumstraße Route 66 in den USA, die die Vision von Freiheit, Ungebundenheit und Abenteuer vermittelt, und dem individuellen Weg jedes Menschen durch sein Leben, der auch durch Arbeit, Pflichtgefühl, Verantwortung, Sicherheit und familiäre Bindung geprägt ist, gezogen.

Petra Pascher, Bereichsleiterin Wirtschaftsgymnasium und Fachoberschule, forderte die Abiturienten in ihrer Rede auf: „Nutzt euer Potenzial! Ruht euch nicht darauf aus, dass es bisher ja auch immer geklappt hat, immer gut gegangen ist, auch jetzt.“ Und sie verwies auf einen Spruch, den die Abiturienten in ihrem Berufsleben hoffentlich beherzigen werden: „Erfolg hat drei Buchstaben: Tun!“

Folgende Schülerinnen und Schüler haben das Abitur am Berufskolleg Wirtschaft bestanden, der Abiturjahrgang 2018 am Wirtschaftsgymnasium: Klassenlehrer Stephan Betz: Dona-Amelia Chemane, Daniel Ecker, Max Frenken, Alina Gellhaart, Heinz-Hubert Geraths, Thomas Grabscheid, Lucie Habermann, Florian Herfs, Janet Herfs, Bruno Herings, Lorenz Jansen, Florian Janßen, Luca Kirchhoff, Dafina Krasniqi, Megan Plum, Carolin Wilms.

Klassenlehrerin Iris Kreutzer: Sarah Al-Hamadi, Lisa-Marie Anders, Michael Getaneh Beyene, Jonas Breker, AdinDjidic, Faye Roxana Dollase, Oliver Heintel, Gino Krings, Simone Leinders, Stefan Meier, Christina Otten, Anna-Sophie Paulus, Hoda Rafya, Giulia Roos, Robin Schröder, Vera Vallen. Klassenlehrer Michael Buggermann: Desirée Arets, Tim Ciba, Elena Decker, Moritz Dohmen, Bastian Korsten, Robin Lenzen, Christina Martel. Valerie Popp, Philipp Robertz, Lianna Root, Sarah Schäfer, Louisa Schmitz, Jana Söder, Louisa von Ameln, Marius Wirtz, Peter Zander, Conrad Zimmermann. Klassenlehrer: Rainer Meessen: Simon Beres, Natalie Bohk, Frederike Bronnenberg, BüsraEmmez, Dilan Günes, Maximilian Hüsing, Kevin Konczak, Tobias Palmen, Jennifer Perleberg, Alban Sherifi, Amir Skrijelj, Janek Sötzen, Christian Vondeberg. Der Abiturjahrgang an der Fachoberschule, Klasse 13, Klassenlehrerin Susanne Rath: Nadja Cremer, Max Erdner, David Gerichhausen, Jasmin Jakait, Mathias Kaim, Jonas Langen, Michelle Sartingen.

Das beste Abitur am Wirtschaftsgymnasium machte Vera Vallen mit 1,0. An der Fachoberschule wurde die Bestnote 1,5 vergeben an Michelle Sartingen, David Gerichhausen.