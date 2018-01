Gangelt - 50 Jahre im Dienst der Gangelter Wehr

Gangelt. Am Wochenende konnte die Einheit Gangelt der Feuerwehr Gangelt ein stolzes Jubiläum feiern. Seit 50 Jahren engagiert sich Hauptfeuerwehrmann Peter van Wegberg bereits bei der Feuerwehr Gangelt. Neben diesem besonderen Jubiläum boten weitere Ehrungen und Beförderungen Anlass zur Freude.

Die Generalversammlung der Einheit Gangelt stand ganz im Zeichen der verdienten Mitglieder. Im Mittelpunkt stand Hauptfeuerwehrmann Peter van Wegberg, der seit 50 Jahren bei der Feuerwehr dabei ist. Ihm zu Ehren waren Bürgermeister Bernhard Tholen, Ortsvorsteher Gerd Schütz, der Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales der Gemeinde Gangelt, Helmut Görtz, sowie die Leiter der Feuerwehr Gangelt, Günter Paulzen und Barthel Johnen, der Einladung von Einheitsführer Tim Breickmann zur Feierstunde gefolgt.

Auszeichnungen

Peter van Wegberg trat am 1. Juli 1967 offiziell in die Feuerwehr in Kreuzrath ein. Dort absolvierte er seine Grundausbildung und engagierte sich Rege zum Wohl der Löschgruppe. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit im Krankenhaus Gangelt (ViaNobis) führte Peter van Wegberg bereits früh ein „Doppelleben“. Während es in der heutigen Zeit Gang und Gebe ist, sowohl Mitglied in der Feuerwehr am Arbeitsplatz als auch in der Feuerwehr des Wohnortes zu sein, war dies in den 1980er Jahren noch ein Novum.

Auch heute noch ist Peter van Wegberg sowohl für die Einheit Gangelt als auch für die Einheit Kreuzrath da. Für seine 50-jährigen treuen Dienste zeichnete der stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Paulzen den Jubilar Peter van Wegberg mit der Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren NRW der Sonderstufe 50 aus.

Seit 30 Jahren schon zeichnet sich Brandoberinspektor Rainer Titz durch sein außergewöhnliches Engagement und seine Leidenschaft für die Feuerwehr aus. Dabei bekleidete Rainer Titz in den vergangenen Jahren unter anderem das Amt des Einheitsführers der Löscheinheit Kreuzrath, das Amt des stellvertretenden Einheitsführers in Gangelt sowie aktuell als Zugführer des Zuges 1 der Feuerwehr Gangelt. Für seinen außerordentlichen Einsatz verlieh ihm der Stellvertretende Kreisbrandmeister Günter Paulzen die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Heinsberg in Silber.

Die Leitung der Feuerwehr Gangelt nutzte ebenfalls die Gelegenheit, verdiente Feuerwehrangehörige auszuzeichnen. Für sein Engagement in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie für seine vielen organisatorischen Dienste in der Feuerwehr Gangelt und in der Einheit Gangelt zeichnete die Leitung der Feuerwehr Brandoberinspektor Oliver Thelen mit der Ehrennadel der Feuerwehr Gangelt in Gold aus.

Darüber hinaus wurden Einheitsführer Tim Breickmann, Manfred Panhausen, Karsten Sentis, Frank Zurmahr, Joachim Thelen, Gerd Dahlmanns und Wolfgang Babel für ihre Dienste in der Feuerwehr mit der Ehrennadel der Feuerwehr Gangelt in Silber ausgezeichnet.

Beförderungen

Günter Paulzen nutzte als Leiter der Feuerwehr Gangelt den festlichen Rahmen, um einige Beförderungen durchzuführen. Dabei begann er mit einer der vermeintlich wichtigsten: Der Feuerwehrmann-Anwärter Dennis Busch wurde zum Feuerwehrmann befördert. Auch wenn der Quereinsteiger schon vorher gut in der Einheit Gangelt aufgenommen wurde, gehört er nun auch offiziell zur Gemeinschaft.

Darüber hinaus zeichnete Günter Paulzen das Engagement weiterer Einsatzkräfte dadurch aus, dass er die Oberfeuerwehrmänner Benjamin Erfurth, Andre Gardenier, Daniel Hostenbach, Christian Krause und Jens Thelen zu Hauptfeuerwehrmännern und Oberfeuerwehrfrau Barbara Formen zur Hauptfeuerwehrfrau in der Löscheinheit Gangelt beförderte.