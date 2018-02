Kreis Heinsberg - 27 Auszubildende von Genossenschaftsbanken erhalten Zeugnisse

Kreis Heinsberg. 27 Auszubildende von Genossenschaftsbanken aus dem Kreis Heinsberg haben jetzt nach zweieinhalbjähriger Ausbildung ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen dürfen. Als Sprecher der Genossenschaftsbanken nutzte Dr. Veit Luxem die Gelegenheit, den jungen Kolleginnen und Kollegen Mut zu machen für ihre berufliche Zukunft.

In seiner Rede gratulierte Luxem bei der Feierstunde in den Räumen der Volksbank in Erkelenz am Konrad-Adenauer-Platz den Auszubildenden und dankte den Ausbildern, die im Berufskolleg und vor Ort in den Banken den Auszubildenden nicht nur eine gute Ausbildung hätten zuteil werden lassen, sondern auch ein Stück Ausbildung fürs Leben. „Dies gehört zum Selbstverständnis unserer Häuser“, sagte er. Mit der erlangten Qualifikation stünden den Azubis neue Tore offen, so Luxem.

Die Ausbildung habe nicht nur fachliche Kompetenzen vermittelt, sondern auch persönliche Stärken geweckt. Zuverlässigkeit, Teamgeist, Durchhaltevermögen und Lernbereitschaft seien Eigenschaften, die einen Menschen auszeichnen und letztendlich vertrauenswürdig machen würden. „Vertrauen muss man sich erarbeiten und verdienen“, so sein Rat. Schließlich sei das Vertrauen der Kitt, der alles zusammenhalte, betonte Luxem. Entscheidend für Vertrauen sei nicht das schnelle Geschäft, sondern das langfristige Management der Kundenbeziehung.

Auch Oberstudiendirektor Jan Pfülb, Leiter des Berufskollegs Erkelenz, sprach ein Grußwort, ehe die Auszubildenden der Genossenschaftsbanken ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen konnten. Sie sind nach bestandener Prüfung nun Bankkaufleute und hatten allen Grund, ausgiebig zu feiern.

Die frisch gebackenen Bankkaufleute der Volksbank Heinsberg sind Fabian Bary, Freya Baumeister, Denise Demming, Niroshen Panchalingam, Nikolaos Papadopoulos, Carmen Plum, Yannik Plum, Vera Schuhwirth, Daniel Seibert und Lukas Trümper. Die Raiffeisenbank Erkelenz freut sich über die Absolventen Moritz Steufmehl, Stefan Nüßer, Tiam Ebrahimi und Nils Deckers. Bei der Volksbank Mönchengladbach in Erkelenz galten die Gratulationen Luca Bremer, Maximilian Heffels, Corinne Kempe, Vanessa Schmitz, Kai Steves, Carolin Venrath, Michelle Winkels, Max Theißen, Oliver Krüppel, Niclas Becker, Lara Hermanns, Nina Faßbender und Maik Lambertz.