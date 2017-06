1. Skat-Kreisliga: Myhl I an der Spitze

Kreis Heinsberg. Pik As Heinsberg empfing als Gastgeber in der Gaststätte Neunfinger in Randerath die Teams der 1. Skat-Kreisliga zum vierten Spieltag.

In Gruppe A spielten Pik 7 Wassenberg, SC Myhl II, Herz Dame Stahe-Niederbusch und Pik As Heinsberg miteinander. Insgesamt holte Pik 7 Wassenberg (Jörg Drosihn, Heinz Randerath, Wolfgang Beckers, Paul Wickerath) mit 4:2 Wertungspunkten und 8232 Spielpunkten den Gruppensieg und auch den Tagessieg. Herz Dame Stahe-Niederbusch wurde mit ebenfalls 4:2 Wertungspunkten und 7923 Spielpunkten Zweiter. SC Myhl II erspielte mit 3:3 Wertungspunkten und 6435 Spielpunkten Platz drei. Pik As Heinsberg (1: 5 / 6396) landete am Ende.

In Gruppe B spielten Kreuz Bube Kirchhoven, SC Myhl I, SC Erkelenz und Karo 7 Heinsberg zusammen. Alle Teams in dieser Gruppe erspielten 3:3 Wertungspunkte. Die Reihenfolge nach Spielpunkten: SC Myhl 7550 Punkte, SC Erkelenz 7118, Kreuz Bube Kirchhoven 7092, Karo 7 Heinsberg 1 6505.

Die besten acht Einzelspieler des Tages : 1. Helmut Capellmann, Herz Dame Stahe-Niederbusch, 2910 Punkte, 2. Helmut Jakobs, SC Myhl II, 2566, 3. Heinz Randerath, Pik 7 Wassenberg, 2561, 4. Hubert Ernst, Kreuz Bube Kirchhoven, 2511, 5. Hugo Erkens, Herz Dame Stahe-Niederbusch, 2316, 6. Wolfgang Beckers, Pik 7 Wassenberg, 2231, 7. Stefan Wassenberg, SC Erkelenz, 2192, 8. Peter Knoben, Kreuz Bube Kirchhoven, 2147.

Die Rangfolge der Einzelwertung (nach Platzierungsziffern): 1. Johannes Gavriilidis, SC Myhl, PZ 95, 2. Hugo Erkens, Herz Dame Stahe-Niederbusch, PZ 108, 3. Werner Grates, SC Erkelenz, PZ 111, 4. Franz Lentzen, Kreuz Bube Kirchhoven, PZ 117, 5. Franz Wimmers, SC Myhl II, PZ 117, 6. Johannes Hausmann, Karo 7 Heinsberg, PZ 117, 7. Helmut Capellmann, Herz Dame Stahe-Niederbusch, PZ 117, 8. Willibert Zohren, Karo 7 Heinsberg, PZ 120.

Die Tabelle der 1. Kreisliga nach dem vierten Spieltag: 1. SC Myhl I, 16:8 Wertungspunkte / 32898 Spielpunkte; 2. Herz Dame Stahe-Niederbusch, 15:9 / 31821; 3. Karo 7 Heinsberg, 13:11 / 29203; 4. SC Erkelenz, 12:12 / 29426; 5. SC Myhl II, 12:12 / 28701; 6. Pik 7 Wassenberg, 11:13 / 28673; 7. Pik As Heinsberg, 10:14 / 26578; 8. Kreuz Bube Kirchhoven, 7:17 / 26574.

Am kommenden Dienstag, 4. Juli, 19.30 Uhr, werden sich in der Gaststätte Bodens in Kirch­hoven die Kreisliga-Teams – also sowohl der 1. als auch der 2. Kreisliga – zu einem Groß-Spieltag treffen.