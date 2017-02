Wer ist wahlberichtigt und wo liegen die Listen aus?

Von Donnerstag bis zum 7. Juni kann sich jeder Wahlberechtigte im Rathaus seiner Kommune oder im Bürgeramt nach Vorlage des Personalausweises in die Unterschriftenliste eintragen. Des Weiteren muss er deutscher Staatsbürger sein, volljährig und seinen Hauptwohnsitz in der Region haben. Insgesamt werden in 396 Orten in NRW die Listen ausliegen.

Das Bürgerbüro Düren hat Mo., Di., Mi. und Fr. von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet, Do. von 7.30 bis 18 Uhr und Sa., 9 bis 13 Uhr. Das Dürener Rathaus hat Mo. bis Do. von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Die zwei Stellen werden zusätzlich an vier Sonntagen geöffnet haben: 19. Februar, 26. März, 30. April und 28. Mai, jeweils von 9 bis 13 Uhr. Auf der Webseite www.g9-jetzt-nrw.de werden alle weiteren Öffnungszeiten von Behörden veröffentlicht sowie weitere Infos zum Volksbegehren „G9 jetzt!“. Insgesamt werden 1.060.963 Unterschriften benötigt.