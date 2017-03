Kostenloser Abend

für Unternehmer

Die Teilnahme am Unternehmertreff am Mittwoch, 5. April, ab 18 Uhr im Restaurant am Indemann ist kostenlos. Unternehmer können sich bei der Wirtschaftsförderung Kreis Düren, Telefon 02421/222 558, oder per E-Mail an a.rensinghof@kreis-dueren.de anmelden.