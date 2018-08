Kreis Düren - „Vater unser“ begleitet die Frauen auf dem Pilgerweg

Kreis Düren. Auch in diesem Jahr haben die Frauenseelsorgerinnen der Regionen Düren und Eifel, Astrid Sistig und Anja Joye, wieder einen Frauenpilgertag am Rursee organisiert.

Der 9. Frauenpilgertag findet statt am Samstag, 8. September, von 9 Uhr bis etwa 17 Uhr rund um den Rursee. In diesem Jahr sind die Frauen mit dem „Vaterunser“ unterwegs. Das Vaterunser ist einer der bekanntesten Texte der Bibel, das am weitesten verbreitete Gebet des Christentums und das einzige, das nach dem Neuen Testament Jesus selbst seine Jünger gelehrt hat.

In allen christlichen Konfessionen wird es gebetet. Auf dem Weg wollen sich die Frauen den verschiedenen Bitten annähern: im Austausch, in Stille, meditierend, singend.

Es werden drei verschiedene Wege beziehungsweise Strecken angeboten: 1. Pilgerroute Region Düren: 9 Uhr Schwammenauel, großer Parkplatz, rund 15 Kilometer, 2. Pilgerroute Region Eifel: 9.30 Uhr Rurberg, Nationalparktor, rund zwölf Kilometer, 3. kurze Pilgerroute: 10.30 Uhr Rurberg, Nationalparktor, rund fünf Kilometer.

Einruhr als Ziel

Ziel der Pilgerwege ist Einruhr. Dort findet gegen 14 Uhr der gemeinsame Abschlussgottesdienst statt, musikalisch gestaltet durch den Chor „Laudate Dominum“ aus Schmidt. Anschließend ist Kaffee und Kuchen in einem Café vor Ort bestellt. Die Rückkehr nach Rurberg und Schwammenauel erfolgt mit einem Schiff der Rurseeflotte.

Kosten für den Tag: 6,50 Euro für Kaffee und Kuchen und Rückfahrt mit dem Schiff. Verbindliche Anmeldung bis zum 1. September werden erbeten an Astrid Sistig, Frauenseelsorgerin der Region Düren (02421/207176, astrid.sistig@bistum-aachen.de) oder Anja Joye, Frauenseelsorgerin der Region Eifel (02445/950150, anja.joye@bistum-aachen.de).