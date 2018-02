Kreis Düren - Tourismusboom im Kreis Düren hält an

Kreis Düren.

Der Tourismusboom im Kreis Düren ist ungebrochen. Seit 2010 erreicht die Zahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit zehn oder mehr Betten immer wieder neue Höchstmarken. Der Landesbetrieb Information und Technik (IT NRW) ermittelte für das Jahr 2017 insgesamt 582.086 Gästeübernachtungen in größeren Betrieben im Kreis Düren.