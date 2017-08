Kreis Düren.

Geld allein macht nicht glücklich. Aber ein ordentliches Einkommen ist beruhigend. Was viele nicht wissen: Die Löhne und Gehälter der Bürger sind auch in den Heimat-Rathäusern der Beschäftigten eine wichtige Größe. Denn den Kommunen steht ein prozentualer Anteil an der Einkommenssteuer zu – von der Kaufkraft mit Blick auf den Handel vor Ort ganz abgesehen.