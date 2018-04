Kreis Düren.

Und heute? „Nicht viel“, sagt Jörg Koll. Seit fast drei Stunden steht der Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes des Kreises Düren am Dienstagmorgen mit einer mobilen Blitze an der Bundesstraße 56 in Höhe Schop­hoven. „Zehn waren zu schnell“, sagt er mit Blick auf den Monitor in seinem Dienstfahrzeug. „Nein, Halt. Jetzt sind es elf.“ Es hat geblitzt, beziehungsweise nicht geblitzt, weil der Dienstag so sonnig ist.