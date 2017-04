Stammzellenspender gefunden: Hoffnung für sechsjährige Judith

Düren/Jülich. Für die an Leukämie erkrankte sechsjährige Judith aus Jülich ist offenbar ein Stammzellenspender gefunden worden. Am Samstag hatte es in Düren eine zweite große Typisierungsaktion für das Mädchen gegeben.

Den ersehnten Erfolg bei der Suche gab der Vater des Mädchens am späten Sonntagabend auf Facebook bekannt. „Wir wissen aufgrund der Regelungen nicht viel, außer dass der Spender in allen 10 Merkmalen mit Judith übereinstimmt, es ist also ein Volltreffer!“, so die freudige Nachricht.

In Jülich hatte bereits Ende Februar eine erste große Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) stattgefunden, und auch bei Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes war nach einem „genetischen Zwilling“ für das Mädchen gesucht worden – und diese Suche, an der sich bis zur Aktion am Wochenende rund 3000 Menschen beteiligt hatten, wurde nun von Erfolg gekrönt.

An der zweiten großen Typisierungsaktion im Berufskolleg Kaufmännische Schulen für Judith und einen Mann aus Düren, die diesmal in Zusammenarbeit mit der Knochenmarkspenderzentrale am Uniklinikum Düsseldorf und unter Schirmherrschaft von Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) durchgeführt wurde, beteiligten sich noch einmal rund 650 Menschen.