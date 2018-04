Kreis Düren - So viele Legionellen in der Rur wie nie: Behörden warnen vor Wassernutzung

Kreis Düren. Vier Tage nach der Warnung vor gefährlichen Legionellen-Bakterien in der Rur haben der Kreis Düren und der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) ihre Hinweise noch einmal ergänzt. Gewarnt wird insbesondere vor der Verwendung von Rurwasser für gewerbliche Zwecke, etwa zur Kühlung. Im Fluss sei eine noch nie dagewesene Zahl von Legionellen gemessen worden.

Mehr zum Thema

Hintergrund der gemeinsamen Warnung von WVER und Kreisgesundheitsamt vom Dienstag sind neue Messungen von Legionellen im Abfluss aus der Kläranlage in die Rur. Sie zeigen noch einmal außergewöhnlich hohe Konzentrationen der gefährlichen Bakterien im Flusswasser. Die im Wasser lebenden Legionellen können, wenn sie über feinste Tröpfchen eingeatmet werden, lebensgefährliche Lungenentzündungen auslösen.

Auf Grund der jüngsten Ergebnisse vom Wochenende, die eine Belastung des Rurwassers mit Legionellen in einer dort bisher noch nicht gemessenen Größenordnung zeigten, würden die zuvor abgegebenen Empfehlungen ergänzt. Vor vier Tagen war vor dem Versprühen von Rurwasser gewarnt worden, etwa zum Rasensprengen.

Wasser aus der Rur unterhalb der Einleitung der Kläranlage in Höhe der Autobahnbrücke der A4 und dem Jülicher Mühlenteich sollte nicht versprüht werden, hieß es am Dienstag. Dies gelte auch für die gewerbliche Nutzung dieses Wassers. „Ist dies produktionsbedingt unvermeidbar, so sind wirksame Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen.“

Ein Versprühen dieses Rurwassers außerhalb geschlossener Räume soll, ausgenommen bei Löscharbeiten der Feuerwehr, unterlassen werden. Stattdessen könne Leitungswasser verwendet werden.

„Alle üblichen Freizeitaktivitäten in und an der Rur sind weiterhin unbedenklich möglich“, heißt es weiter in der Mitteilung. Lediglich bei Aktivitäten, bei denen Spritzwasser entstehe und unmittelbar auf Menschen trifft, etwa Kajakfahren oder Rafting, sei derzeit eine Gefährdung nicht völlig auszuschließen.

Vom Schwimmen in der Rur wird - unabhängig von der aktuellen Legionellenbelastung – durch die große Verletzungs- und Ertrinkungsgefahr sowieso grundsätzlich abgeraten.