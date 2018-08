Köln/Düren - Rurtalbahn fährt weiter auf der Bördebahnstrecke

Köln/Düren.

Der Nahverkehr Rheinland (NVR) hat den Betrieb der „Eifel-Bördebahn“ (Linie RB 28 ) für ein weiteres Fahrplanjahr an die Rurtalbahn vergeben. Vorgesehen ist eine Vertragslaufzeit vom 9. Dezember 2018 bis zum 14. Dezember 2019. In dieser Zeit wird die Strecke zwischen Euskirchen und Düren wie bisher allein an den Wochenenden sowie an Feiertagen bedient.