Raserei in der Eifel: Mit fast 140 km/h durch die 50er-Zone

Eifel/Kreis Düren.

Das schöne Wetter am Wochenende hat nicht nur viele Ausflügler in die Eifel gelockt, sondern auch einige Raser. Fünf Motorrad- und ein Autofahrer waren es am Freitag, die bei Polizeikontrollen durch allzu hohes Tempo Kopfschütteln auslösten. Der Spitzenreiter war rund 90 Stundenkilometer zu schnell unterwegs.