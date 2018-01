Düren/Jülich - Parkscheinautomaten aufgebrochen

Düren/Jülich. Auf Parkscheinautomaten im Kreis Düren hatten es Unbekannte in den letzten Tagen abgesehen.

Am Sonntag gegen 19 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass ein Parkscheinautomat an der Moltkestraße in Düren offensichtlich aufgebrochen worden war. Der oder die Täter hatten die Geldkassette entnommen. Die Höhe der Beute stand zunächst noch nicht fest.

Ein Autofahrer bemerkte gegen 5.10 Uhr am Dienstagmorgen, dass zwei Parkscheinautomaten in einer Tiefgarage an der Schloßstraße in Jülich aufgebrochen worden waren. Auch hier wurden offensichtlich die Geldkassetten entnommen. Wieviel Geld entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die im Zusammenhang mit den Aufbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Ob eine Verbindung zwischen den beiden Fällen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.