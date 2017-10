Pankratius-Sportschützen siegen in Zweiter Liga

Inden/Altdorf.

Lange hatten die Schützen der Pankratius-Sportschützen Inden/Altdorf ihrer dritten Saison in der 2. Bundesliga im Sportschießen entgegengefiebert. Am Sonntag war es soweit. In Paderborn musste der Sieger des vergangenen Jahres gegen starke Gegner ran.