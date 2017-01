„Starker Staat – starke Kommunen“

Auf dem traditionellen Jahresempfang der CDU im Kreis Düren sprach auch Dürens Bürgermeister Paul Larue, gewissermaßen als Hausherr auf Schloss Burgau. Larue knüpfte in einem Punkt an seine Vorredner, Volker Kauder und Thomas Rachel, an: er kritisierte ebenso die NRW-Landesregierung.

Larue bezog sich konkret auf die Flüchtlingspolitik und sprach von „klebrigen Fingern der Länder“, die das vom Bund überwiesene Geld nicht im vollen Umfang an die Kommunen weiterleiten würden. Dabei sei es jetzt ernorm wichtig, die Flüchtlinge zu integrieren. In den südlichen Bundesländern könne von einer gerechteren Finanzausstattung der Kommunen gesprochen werden, so Larue. Der Bürgermeister griff den von Kauder geforderten „starken Staat“ auf und betonte, auch „starke Kommunen“ seien notwendig.