Zahl der Milchviehbetriebe sinkt deutlich, Betriebe werden aber immer größer

Im Kreis Düren gibt es laut Landwirtschaftskammer mittlerweile weniger als 70 Milchviehbetriebe.

„In der Milchviehwirtschaft ist der Strukturwandel besondes groß, in diesem Bereich werden deutlich mehr Betriebe aufgegeben als etwa im Ackerbau“, erklärt Geschäftsführer Ewald Adams. Um vom Milchvieh leben zu können, würden die Betriebe aber immer größer. Im Schnitt könne man von circa 80 Milchkühen pro Betrieb ausgehen.

Die Zahl der Milchviehbetriebe ist demnach in den vergangenen Jahren eklatant gesunken. In einer Statistik der Landwirtschaftskammer von 2011 ist noch von 117 Milchviehbetrieben (Voll- und Nebenerwerb) mit 5229 Kühen die Rede. Damals hatte jeder Betrieb im Schnitt 45 Stück Vieh.

Milchviehbetriebe gibt es vor allem in der Gemeinde Hürtgenwald. In allen anderen Kommunen überwiegt der Ackerbau deutlich, auch in den andern Eifelkommunen Nideggen und Heimbach.